Violência obstétrica sofrida por Shantal Verdelho repercute na web: 'me xingou o parto inteiro'

A influenciadora Shantal Verdelho confirmou neste fim de semana que o parto da sua filha Domênica se tratou ao mesmo tempo de um sonho, por ela ter conseguido concluí-lo de forma natural, e ao mesmo tempo um pesadelo, devido à violência obstétrica sofrida pelo médico ginecologista que a acompanhava. Trechos de vídeos e áudios do momento em que ela dava luz ao segundo filho com o esposo Mateus Verdelho confirmam o horror vivido por Shantal.

Nas imagens feitas por Mateus, o ginecologista Renato Kalil é visto proferindo palavrões para a paciente enquanto pede que ela faça força. Shantal chega a rebater dizendo que está dando o seu melhor naquele momento e que é "a maior interessada nisso". O parto do segundo filho do casal durou, aproximadamente, 48 horas.

Após conseguir dar à luz a Domênica, Shantal chegou a gravar áudios para um grupo de amigas contando como foi a sua experiência. Ela relatou ter ficado chateada com o médico e dito a ele que não voltaria mais no consultório, porque não gostou das coisas que foram faladas sobre e com ela.

Legenda: Domênica nasceu no mês de setembro, em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

UM SHOW DE HORROR

"Mateus usou uma Go Pro e quando fomos assistir ao vídeo, simplesmente não dá para assistir. Me xingou o parto inteiro. Falou que eu não fiz força direito, muitos palavrões, xingamento o tempo inteiro", relatou Shantal aos amigos mais próximos.

Segundo a influenciadora, ela ainda foi chamada pelo ginecologista de "bocuda" e teve a sua vagina rasgada pelas mãos do próprio médico.

"A Organização Mundial da Saúde contraindica episiotomia e tem no vídeo ele me rasgando com a mão. Não tinha a menor necessidade dele fazer isso, a bebê nem tava com a cabeça lá ainda, foi só para eu ficar toda arrebentada. É um show de horror, os vídeos são ruins de ver", contou a mãe de Pipo e Domênica.

Legenda: Shantal deu à luz a sua filha Domênica por meio de um parto natural, com duração de quase 48 horas. Foto: Reprodução/Instagram

O casal ainda reclamou que o médico não respeitou a vonta dele em esperar para revelar o sexo do bebê, tendo assim quebrado "sigilo".

MÉDICO NEGA IRREGULARIDADES

Renato Kalil chegou a apagar os perfis nas redes após o assunto ganhar repercussão neste sábado (11), mas diz que "não houve irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento". Por meio da sua assessoria, o médico também negou as afirmações da influenciadora digital e disse que tomará providências jurídicas.

Veja a nota do ginecologista:

"O Dr. Renato Kalil é médico obstreta ginecologista há 36 anos, sendo um dos médicos mais reconhecidos do Brasil. Ao longo de sua carreira, já efetuou mais de 10 mil partos, sem nenhuma reclamação ou incidente. O parto da Sra. Shantal aconteceu sem qualquer intercorrência e foi elogiado por ela em suas redes sociais durante trinta dias após o parto. Surpreendentemente, o Dr. Renato Kalil começou a receber, nos últimos dias, ataques com base em um vídeo editado, com conteúdo retirado de contexto. A íntegra do vídeo mostra que não há nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento. Ataques à sua reputação serão objeto de providências jurídicas, com a análise do vídeo na íntegra".

Shantal destaca que o parto natural era o sonho dela e chegou a sair feliz por ter conseguido, só se dando conta do que sofreu dias depois. Kalil também foi responsável pelo acompanhamento gestacional de outras famosas, dentre elas Mica Rocha, amiga de Shantal.