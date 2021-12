Maurílio passa por novos exames para ajuste de planejamento terapêutico

O cantor Maurílio, que faz dupla com a cantora Luiza, irá passar por novos exames ao longo do dia para ajuste do planejamento terapêutico. A informação foi divulgada em boletim médico, na tarde desta quinta-feira (16). O sertanejo passou mal depois da gravação de um DVD e foi diagnosticado com tromboembulismo pulmonar.

"O senhor Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da unidade, em estado grave. Segue aos cuidados de uma equipe multidisciplinar com diversos especialistas. Por se tratar de um quadro dinâmico, serão realizados novos exames ao longo do dia para ajuste do planejamento terapêutico", diz comunicado médico.

Atualmente, Maurílio segue em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está sedado e respira com ajuda de aparelhos.

Sinais vitais mais estáveis

Segundo o médico Wandervam Azevedo, em entrevista ao G1, houve uma melhora na parte respiratória do sertanejo.

"As partes clínica e a respiratória deram uma melhorada. Por exemplo, ontem [15], o respirador eletrônico chegou a fornecer 80% de oxigênio e, hoje [16], caiu para 60%, o que é um bom sinal", explicou o médico da produtora Work Show — empresa responsável por gerenciar carreira de sertanejo.

Ainda segundo o profissional de saúde, a equipe médica aguarda o resultado de exames para saber se Maurílio vai precisar fazer hemodiálise por causa da doença.

O médico destacou que o quadro de saúde evoluiu de gravíssimo para grave, ou seja, o artista apresenta sinais vitais mais estáveis.