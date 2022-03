Cantora Luiza, da dupla com Maurílio, anuncia retorno aos palcos para maio

A cantora Luíza, da dupla com Maurílio, anunciou que retornará aos palcos a partir de maio. A sertaneja relatou a informação em postagem no Instagram nesta segunda-feira (28).



Desde a morte do cantor Maurílio, a sertaneja vive fora do mercado de eventos. O perfil da cantora voltou a disponibilizar contato para agendamento de shows na rede sociais.

A biografia dela no Instagram foi atualizada e diz: “Agenda aberta a partir de maio". Além disso, a sertaneja disponibilizou um contato para quem quiser contratar apresentações.



Ainda na rede social, existe uma homenagem para Maurílio na bio de Luiza: “Eterna primeira voz do Maurílio”.

Maurílio morreu após complicações de infecção no pulmão

Legenda: Maurilio foi internado em um hospital de Goiânia Foto: reprodução/Instagram

O cantor Maurílio, da dupla sertaneja com Luiza, morreu em 29 de dezembro de 2021, vítima de complicações de uma parada cardíaca.



O artista havia sido diagnosticado com choque séptico e precisou substituir antibióticos por drogas vasoativas.



Luiza e Maurílio haviam acabado de participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel no dia 14 de dezembro quando o cantor passou mal após chegar da viagem de trabalho em Goiânia. O artista estava respirando com ajuda de aparelhos.