Arantes, principal backing vocal de Wesley Safadão, deixa banda após nove anos de trabalho

Nome conhecido no mercado musical, o backing vocal Arantes Rodrigues, anunciou saída da banda do cantor Wesley Safadão. Nesta segunda-feira (28), ele publicou mensagem de despedida direcionada aos fãs da banda.

"É com respeito aos meus fãs que venho através desse comunicado oficial informar o meu desligamento da Banda Wesley Safadão, onde foram 9 anos de muito trabalho e dedicação, onde só tenho que agradecer a cada um da Banda WS pelo companheirismo e a cada momento que vivemos juntos", escreveu Arantes Rodrigues.

Legenda: Arantes dançava em diversos momentos do show de Wesley Safadão Foto: Reprodução/Instagram

O backing vocal participou das grandes produções de Wesley Safadão como as gravações dos DVDs "WS In Miami Beach" e, recentemente, do "WS On Board".

Ainda em postagem, Arantes agradeceu aos familiares de Wesley Safadão que trabalham com ele.

"Quero agradecer a Dona Bill, Wesley, Diego e Watila pela confiança em meu trabalho, quero agradecer aos amigos que fiz por onde passei, e aos meus fãs que amam e admiram o meu trabalho. Cada lugar que passei sempre fui muito bem recebido por cada um dos meus fãs, obrigado por tudo. E que venham novas oportunidades, novos desafios, novos projetos", concluiu o cantor.

No currículo, Arantes soma passagens nas bandas Cavaleiros do forró e Capital do Sol. Na banda de Wesley Safadão, ele dividiu vozes com lidiane Castro.