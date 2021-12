Maurílio tem nova piora em quadro de saúde após infecção grave no pulmão

Uma infecção grave no pulmão piorou o quadro clínico do cantor Maurílio, da dupla com Luiza. O artista foi diagnosticado com choque séptico e precisou substituir antibióticos por drogas vasoativas. Ele continua sedado e respirando com o auxílio de aparelhos.

O boletim de saúde foi confirmado na tarde dessa terça-feira (28) pelo médico Wandervan Azevedo, que acompanha o caso do cantor, internado há quase duas semanas em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Goiânia.

Maurílio segue entubado, sob ventilação mecânica, sedado, em hemodiálise continua e sob acompanhamento de hematologista, neurologista e nefrologista.

Conforme o hospital, o cantor apresentou "piora na parte ventilatória" e está fazendo uso de "drogas vasoativas".

O artista Maurílio está internado em Goiânia desde o dia 15 de dezembro quando foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar após exame de imagem. Ele sofreu uma parada cardíaca após chegar em casa depois de um show, onde participou da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel.

Homenagem

Após a informação da piora do estado de saúde de Maurílio, a esposa dele, Luana Ramos, fez um post na noite dessa terça-feira ressaltando que acredita na cura do cantor.

"O Senhor sempre nos prepara.. Quando a notícia veio, estávamos tranquilas, eu e minha sogra.. E assim permanecemos, com uma calma que não sabemos explicar, apenas sentir. Com a certeza de que é apenas um obstáculo na caminhada, que Maurílio vai superar, já superou!", disse.