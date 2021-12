Zé Neto, dupla de Cristiano, cancela shows após ser diagnosticado com fungo

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, foi diagnosticado com monilíase oral, uma espécie de fungo, após usar corticoide para tratar o quadro de "foco de vidro" no pulmão. A informação foi divulgada em nota pela assessoria dos sertanejos, neste domingo (26).

Conforme publicação no Instagram, Zé Neto iniciou um novo tratamento contra o fungo e deve ficar em repouso nas próximas semanas, o que levou ao cancelamento dos shows da dupla Zé Neto & Cristiano previstos entre hoje e 9 de janeiro.

"Tanto Zé Neto como Cristiano já estão em casa. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta o médico particular de Zé Neto, Dr. Wandervan Antônio de Azevedo", concluiu nota enviada pela assessoria da dupla.

Desta segunda-feira (27) até sexta-feira (31), a dupla faria seis shows. Eles iriam percorrer as cidades de Balneário Gaivota (SC), Balneário Camboriú (SC), Xangri-lá (RS), São Matheus (ES), Porto Seguro (BA), Guarapari (ES), Goiânia (GO) e Brasília (DF).

"Conto com a oração de todos vocês. Obrigado pelo carinho e compreensão. Logo, logo estarei de volta aos palcos fazendo o que mais amo nessa vida, que é cantar e levar alegria. Deus sabe de tudo, e cada um nasce com um propósito. Seja feita a vossa vontade, amém", disse Zé Neto em publicação na rede social.

Problema respiratório

O cantor Zé Neto usou o Instagram, na madrugada de quarta-feira (22), para falar sobre o próprio estado de saúde. Na publicação, o sertanejo falou do "foco de vidro" no pulmão e do tratamento.

Em gravação, ele ainda alertou os fãs para não consumirem cigarros eletrônicos — algo que pode ter facilitado o problema respiratório aliado aos sintomas da Covid-19 que ele passou.

"Está tudo bem. Realmente, passei por um problema sério no pulmão devido ao cigarro, esse vape, inclusive, dou o alerta para quem mexe com essa bosta pare com isso. é um isso como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito e até mais. Então, o seguinte, está tudo bem, obrigado por quem rezou por mim. Obrigado pelas pessoas que desejaram coisas boas para mim. Tá cheio de gente divulgado só desgraça", declarou o sertanejo.