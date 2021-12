Entenda o 'foco de vidro no pulmão' ou 'vidro fosco', condição que afeta o cantor sertanejo Zé Neto

A assessoria de imprensa do sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, informou, nesta terça-feira (21), que o cantor enfrenta cansaço respiratório em razão de um problema pulmonar chamado "vidro fosco". Ele segue em tratamento e o quadro é estável.

"Zé Neto está com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do Covid e, também, é uma das consequências do consumo do vaper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento", disse, em nota.

A médica pneumologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, Simone Fortaleza, pondera que o nome correto é “vidro fosco”, mas pode haver a utilização de outros termos por parte de leigos para facilitar a comunicação sobre o assunto. Entenda a condição que afeta o músico.

O que é o “vidro fosco”



Segundo a Dra. Simone, "o vidro fosco é uma alteração do pulmão encontrada em tomografia computadorizada”. Trata-se de uma lesão que pode comprometer os alvéolos (pequenas estruturas do pulmão) e, consequentemente, a troca de gases do órgão e o transporte do oxigênio.

Assim, explica, ocorre o aumento do coeficiente de atenuação dos pulmões — significa aumento da densidade.

Chama-se “vidro fosco” porque, ao fazer o exame, o médico observa uma mancha no pulmão. Desta forma, a imagem assemelha-se a um vidro embaçado.



O que causa a condição

Várias doenças podem provocar essa alteração no órgão, com ou sem infecção. Dentre elas, pneumonias virais, Covid-19, comprometimento intersticial, entre outras. O consumo de cigarro eletrônico também pode provocar ‘vidro fosco’.

“Deferentemente do cigarro convencional, em que sabe quais substâncias contêm, observou-se que o eletrônico por causar processos inflamatórios no pulmão, inflamando os alvéolos e causando o vidro fosco”, explicou a médica.



Quais os sintomas



Segundo a Dra. Simone, os sintomas dependem da patologia causadora do ‘vidro fosco’. Portanto, os sintomas estão associados à doença base.

“Contudo, o paciente nesta condição sente falta de ar porque o pulmão poderá não estar funcionado bem”, observa.



Como tratar

Assim como os sintomas, o tratamento dependerá da doença causadora da condição. O profissional de saúde que acompanha o caso saberá orientar a necessidade de cada paciente.

Segundo a pneumologista, a gravidade também dependerá de diversos fatores, mas é possível a cura com o tratamento.

Se não houver acompanhamento, o quadro pode evoluir e aumentar o comprometimento do pulmão, elevando o risco.

No caso do consumo de cigarro eletrônico, por exemplo, a depender da situação, a suspensão do uso pode resolver o problema.



Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste