Zé Neto está com foco de 'vidro no pulmão'; Covid-19 ou vaper podem ter causado problema

O cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, enfrenta um problema de saúde no pulmão. A informação foi confirmada pela assessoria dos cantores, nesta terça-feira (21). Ele segue realizando tratamento ao que foi identificado pelos médicos como "foco de vidro". O sertanejo tem um pouco de dificuldade para cantar por conta da respiração afetada.

Zé Neto revelou o problema em vídeo enviado ao programa "Balanço Geral", da TV Record.

"Zé Neto está com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do Covid e também é uma das consequências do consumo do vaper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento", disse assessoria da dupla em nota.

Em junho do ano passado, o cantor sertanejo revelou nas redes sociais que ele e o pai foram diagnosticados com a Covid-19.

Na época, Zé Neto, que reside em São José do Rio Preto (SP), decidiu fazer o teste de coronavírus após apresentar febre.