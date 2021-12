Luiza e Maurílio cancelam shows em São Paulo por conta de saúde de sertanejo

A dupla sertaneja Luiza e Maurílio anunciou o cancelamento de apresentações programadas nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.As apresentações foram canceladas pelo grave estado de saúde do vocalista. Ele foi internado após passar mal depois da gravação de um DVD e sofrer uma parada cardíaca.

Os shows aconteceriam em Siqueira Campos (SP), Franca (SP) e Fartura (SP). Foram cancelados em virtude da saúde do artista Maurílio ainda estar hospitalizado. Informamos que o artista encontra-se em progressiva recuperação", diz o comunicado no Instagram da dupla.

Ainda nota, a produção dos cantores pede orações para rápida melhora do sertanejo. "Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento. Informações sobre reembolso com os organizadores de cada show",

Maurílio tem edema no sistema nervoso

O cantor sertanejo Maurílio, internado desde o último dia 15 no Hospital Jardim América, foi transferido na manhã desta segunda-feira (20) para o Instituto Ortopédico de Goiânia.

Segundo o mais recente boletim médico, Maurílio apresentou condições estáveis de saúde que permitiram sua transferência, apesar de o quadro ainda ser grave.

"Nas últimas 24h, foi possível desligar as medicações para manutenção da pressão, significando maior estabilidade clínica. Maurílio segue entubado, respirando espontaneamente, apenas com apoio do ventilador mecânico. Ainda segue em hemodiálise, com boa resposta da função renal durante o período. Realizou tomografia de crânio neste domingo (19), sendo evidenciada inflamação e edema no sistema nervoso central, já tendo sido avaliado pela equipe de neurologia", disse o hospital.

