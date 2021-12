Maurílio respira de forma espontânea e chora ao ouvir a voz da mulher na UTI

Luana Ramos, mulher do sertanejo Maurílio, fez um relato emocionado de um encontro com o marido em internação. Em vídeos no Instagram, neste domingo (19), ela contou que o sertanejou chorou e aumentou o batimento cardíaco ao ouvir a voz dela.

O sertanejo foi hospitalizado nesta semana, em Goiânia, após sofrer três paradas cardíacas e diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

"Eu falei que hoje era um dia de vitória, né? Fui fazer a visita de hoje e comecei a conversar com ele, igual à gente faz todo dia. E, aí, ele começou a chorar. Chorou, o batimento cardíaco dele aumentou. E, aí, ele começou a ter espasmos musculares, começou a tossir, até me assustei um pouco", detalhou Luana Ramos.

De acordo com a equipe do hospital, a reação de Maurílio é de se comemorar. "O pessoal da UTI falou que isso era muito bom, que era sinal que ele estava me escutando", explicou Luana.

Ainda em vídeos, a esposa de Maurílio voltou a pedir o apoio dos fãs do cantor em orações. "Queria pedir pra vocês, continuem orando. Ele já está curado, gente. Agora é só recuperar, Deus já curou", declarou.

Respiração espontânea

Em boletim médico, divulgado na tarde deste domingo (19), profissionais de saúde informaram que Maurílio, da dupla com Luiza, passou a respirar espontaneamente, necessitando apenas de um suporte de um ventilador.



"Apesar de seguir intubado, [cantor] teve uma melhora importante do padrão respiratório, estando no momento respirando espontaneamente, precisando apenas de suporte do ventilador", disse o boletim.

Ainda em comunicado, a equipe médica declarou ainda que o sertanejo vem apresentando sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas e segue realizando exames clínicos. Em relação à função renal, o hospital disse que ele segue em melhora, mas ainda em hemodiálise.