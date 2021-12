Van com músicos de Gusttavo Lima capota na Paraíba; sertanejo não estava no veículo

Uma van que transportava os músicos do cantor Gusttavo Lima colidiu com um veículo de passeio e capotou na manhã desta segunda-feira (20), no km 203 da BR-230, em Soledade, na Paraíba. Cinco pessoas da equipe do sertanejo ficaram feridas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.

A banda voltava de um show que ocorreu em São Bento, no Sertão da Paraíba, na noite desse domingo (19). O veículo seguia para o aeroporto de Recife. Gusttavo Lima não estava no transporte.

Com ferimentos leves, os músicos foram socorridos inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

"A previsão é que eles sejam liberados nas próximas horas", diz a nota da assessoria, que agradece "pela preocupação de todos" com as vítimas.