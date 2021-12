Cantores doam cachês para vítimas de chuvas na Bahia; veja lista

O sul do estado da Bahia sofre com intensas chuvas, desde o início do mês. De acordo com os dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), o estado tem 16 mil desabrigados. Para ajudar, cantores como Escandurras, Wesley Safadão e João Gomes anunciaram doação de cachês.

Veja lista de cantores que doaram:



Escandurras

Legenda: Baiano Escadurras divulgou até o valor a ser repassado em doação Foto: Reprodução/Instagram

O cantor e compositor baiano Escandurras anunciou, em publicação no Instagram a doação de um cachê de cerca de R$40 mil de um show..

"Doando um dos meus shows de final de para Itabuna (BA). Valor Estimado em R$40 mil. Acho muito bonito os posts do insta pedindo ajuda, mas quem pode fazer isso que estou fazendo não faz e acha que o lance de postar já tá fazendo muito", escreveu o baiano em rede social.

Escandurras ainda disse que espera ser criticado por postar informação sobre a doação e pediu ajuda dos amigos em rede social para ajudarem os desabrigados.

"Ainda vai dizer que eu tô querendo me exibir. Isso aqui não é protesto não, mas a gente precisa agir, quem realmente pode fazer, não faz. E eu poderia promover um show, mas o povo não pode esperar. Sendo assim, um dos shows que já foram pagos, irei doar pra esse povo que necessita. É bem-vindo toda manifestação nas redes sociais", declarou o baiano.

Xand Avião

Legenda: Xand Avião é um dos forrozeiros a doar cachê para ajuda vítimas das chuvas na Bahia Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Xand Avião conta com apresentação na Bahia, nesta quarta-feira (29). O forrozeiro se comprometeu a doar 100% do cachê para as vítimas do local e pediu, em redes sociais, que as pessoas ajudem na campanha “SOS Bahia”, organizada pela CUFA Bahia, tendo como responsável e presidente do projeto, Preto Zezé.

“A cada passagem pela Bahia eu me sinto um ser humano melhor. Ver a situação que nossos irmãos baianos estão enfrentando nesses últimos dias é muito duro. Fiz a doação de 100% do cachê de um show que tenho em Salvador e estou mobilizando meus amigos e parceiros para colaborarem nessa hora tão difícil”, declarou Xand Avião.

João Gomes

Legenda: Pernambucano revelou doação para vítimas de chuvas da Bahia no Twitter Foto: Reprodução/Twitter

Em publicação no Twitter, no domingo (26), o pernambucano João Gomes relatou ter presenciado as fortes chuvas na Bahia durante realização de shows e anunciou que irá destinar parte dos cachês de shows para ajudar vítimas das chuvas no sul do estado.

"Quero doar parte do meu cachê dos shows que fiz na Bahia pra galera do extremo sul. A gente viajou por aquelas estradas e foi chuva o tempo todo", escreveu João Gomes em tweet.

Léo Santana

Legenda: Léo Santana fez vídeos pedindo ajuda de contratantes Foto: Reprodução/Instagram

O cantor baiano Léo Santana também anunciou ajuda aos desabrigados. Ele a esposa, a dançarina Lorena Impronta, vão realizar um bazar. O valor arrecado com as peças de roupas serão doados para ajudar as vítimas das chuvas.

De forma emergencial, Leo Santana disse ainda que irá doar eletrodomésticos, roupas e cobertores.

"Vou mover montanha para que tudo chegue aos desabrigados e levar um pouco de sorriso em meio a tanta tristeza. Qualquer ajuda será bem-vinda", declarou o cantor no Instagram.