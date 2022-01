Luíza canta na Missa de Sétimo Dia de Maurílio no Maranhão; veja vídeo

A missa de sétimo dia da morte do cantor Maurílio ocorreu na noite desta terça-feira (4) em Imperatriz, no Maranhão, terra natal do artista. O momento reuniu familiares e amigos, e teve homenagem de Luíza, que fazia dupla sertaneja com ele.

Luíza cantou uma música para os presentes na missa. No stories do Instagram, a mãe de Maurílio, Odaisa Delmonte, compartilhou registros da missa.

"Não existe mais dor, nem sofrimento, só S de Saudade", escreveu uma pessoa no Instagram.

Veja Luíza cantando na missa de Maurílio:

"Parecia uma faca no meu coração", diz esposa

Luana Ramos, esposa de Maurílio, desabafou no Instagram após a missa, afirmando se sentir perdida e comentando que os dias estão difíceis.

Luana Ramos Esposa de Maurílio Sétimo dia de falecimento.. Parecia uma faca no meu coração cada vez que escutei isso na missa de hoje. Ainda é difícil acreditar. Hoje acordei assustada, telefone tocando e a sensação foi muito ruim! O dia inteiro ansiosa. A mesma sensação de quando você ainda estava na UTI hospitalizado e alguém me ligava: aperto no peito, coração acelerado.. Parecia que alguma noticia ruim iria chegar.. Mas a notícia já chegou, 7 dias atrás

Morte de Maurílio

Maurílio morreu aos 28 anos no último dia 29 de dezembro, vítima de parada cardíaca após ser diagnosticado choque séptico. Ele tratava complicações de um tromboembolismo pulmonar.

Luiza e Maurílio haviam acabado de participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel no dia 14 de dezembro quando o cantor passou mal após chegar da viagem de trabalho em Goiânia.

O artista estava respirando com ajuda de aparelhos.