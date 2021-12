Luíza se emociona no velório de Maurílio e diz que levará a voz dele 'por onde for'

O velório do cantor sertanejo Maurílio foi marcado por muita emoção de amigos e familiares nesta quinta-feira (30), em Imperatriz, Maranhão, terra natal dele. A dupla do artista, Luíza, discursou durante o momento e afirmou que a voz do amigo sempre estará com ela.

“Eu vou continuar levando a voz do Maurílio por onde eu for. Eu vou continuar levando o sorriso do Maurílio por onde eu for. Mesmo que eu não quisesse, eu levaria o Maurílio. Eu posso cantar no maior festival ou em um buteco para cinco pessoas, mas ele vai estar comigo", desabafou a cantora. As informações são do Metrópoles.

Maurílio morreu nessa quarta-feira (30), vítima de um choque séptico após complicações de doença pulmonar. Aos presentes, Luíza pediu que levem sempre Maurílio com eles. Ela também agradeceu a família do cantor.

"A partir de hoje, eu tenho duas segundas vozes, o Maurílio e vocês [família de Maurílio]. Eu nunca estive sozinha e eu nunca vou estar. Obrigada por estarem aqui. Tem muitas caras aqui que sempre estiveram no nosso show e isso é amizade de verdade", disse.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit