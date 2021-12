Corpo do cantor Maurílio é velado no Maranhão

O corpo do sertanejo Maurílio, dupla da cantora Luiza, está sendo velado na manhã desta quinta-feria (30), na Câmara de Vereadores de Imperatriz (MA). O maranhense morreu devido a um choque séptico, nesta quarta-feira (29).

Maurílio estava internado desde o dia 15 de dezembro. Ele foi hospitalizado após participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Ele passou mal após chegar da viagem de trabalho em Goiânia.

Legenda: Corpo de Maurílio em chegada no Maranhão Foto: Reprodução/TV Globo

Na internação, o cantor foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. A doença que acometeu o artista ocorre quando são formados coágulos de sangue, bolhas de ar ou até parte de tumores.

Velório

O desembarque do corpo de Maurílio na cidade foi feito por volta das 7h15. O velório é aberto para visitação do público durante todo o dia.

O enterro do corpo do cantor está marcado para às 17h, no cemitério São João Batista, em Imperatriz.