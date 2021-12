Cantor Maurílio precisa de doações de sangue de forma urgente

O cantor Maurílio, internado desde o último dia 15, segue hospitalizado em Goiânia. Nesta terça-feira (21), a produção do sertanejo iniciou uma campanha de doação de sangue para poder atender o vocalista.

"Pedido de doação de sangue urgente. Qualquer tipo sanguíneo", diz a publicação feita na rede social da dupla Luiza e Maurílio.

Veja postagem:

As doações podem ser feitas no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh), situado à av. 87 nº 598 setor sul, de segunda a sexta das 7h às 13h e aos sábados das 08h às 12h.

Devido à pandemia do coronavírus, as doações precisam ser agendadas para evitar aglomeração.

Alguns amigos do cantor já foram doar sangue nesta terça-feira. O perfil do Instagram da dupla repostou algumas das doações.

Maurílio volta a ser sedado e faz hemodiálise, diz boletim médico

O cantor Maurílio voltou a ser sedado e está fazendo hemodiálise, de acordo com o boletim médico emitido pelo hospital onde ele está internado, em Goiânia, na tarde dessa terça-feira (21). As informações são do G1.

Ele, que segue em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), teve três paradas cardíacas sendo diagnosticado com tromboembolia pulmonar.