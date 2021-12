Gloria Groove homenageia Marília Mendonça e surpreende com caracterização no 'Domingão'

Os fãs da cantora Marília Mendonça foram surpreendidos ao assistir o "Domingão com Huck", neste domingo (19). Gloria Groove interpretou a sertaneja no "Show dos Famosos" com a canção "Bebi, Liguei". Com uma super caracterização, ela ganhou diversas postagens nas redes sociais.

Na competição contra outros famosos, Gloria Groove falou ainda sobre a relação de amizade que tinha com Marília Mendonça.

Veja trecho:

“Sempre foi uma vontade minha homenagear a Marília, ela foi uma pessoa extremamente generosa comigo, a gente era fã assumida uma da outra, ela teria estado no meu álbum”, declarou a drag queen.

Após o término da apresentação, Gloria Groove foi aplaudida por Claudia Raia, Boninho, Preta Gil, jurados da competição, e a plateia do programa.

“Esse é meu jeito da gente estar juntas, Ma. Quero dedicar essa apresentação para Dona Ruth, Leozinho, os irmãos e fãs”, concluiu Gloria Groove.