Zé Neto faz alerta para fãs não usarem cigarros eletrônicos; assista

O cantor Zé Neto usou o Instagram, na madrugada desta quarta-feira (22), para falar sobre o próprio estado de saúde. Na publicação, o sertanejo falou do problema pulmonar que ele passa e do tratamento. Na gravação, ele ainda alertou os fãs para não consumirem cigarros eletrônicos.

"Está tudo bem. Realmente, passei por um problema sério no pulmão devido ao cigarro, esse vape, inclusive, dou o alerta para quem mexe com essa bosta pare com isso. é um isso como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito e até mais. Então, o seguinte, está tudo bem, obrigado por quem rezou por mim. Obrigado pelas pessoas que desejaram coisas boas para mim. Tá cheio de gente divulgado só desgraça", declarou o sertanejo.

Assista:

O cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, enfrenta um problema de saúde no pulmão. A informação foi confirmada pela assessoria dos cantores, na terça-feira (21).

Ele segue realizando tratamento ao que foi identificado pelos médicos como "foco de vidro". O sertanejo tem um pouco de dificuldade para cantar por conta da respiração afetada.

"Zé Neto está com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do Covid e também é uma das consequências do consumo do vape (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento", disse assessoria da dupla em nota.