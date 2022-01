Gusttavo Lima é diagnosticado com Covid-19 e adia três shows

O cantor Gusttavo Lima foi diagnosticado com Covid-19, nesta quarta-feira (5). Em comunicado nas redes sociais, o escritório do cantor informou que ele está em isolamento social em casa e assintomático.

Por conta da doença, ele cancelou a participação em um partida solidária de futebol e agenda de shows dos próximos dias.

"A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, comunica que o artista acaba de testar positivo para a Covid-19. Em virtude disso, ele não participará na noite de hoje (dia 05) do evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO)".

Eventos adiados

Nome em alta em shows por cidades com eventos liberados com comprovante de vacinação, o sertanejo Gusttavo Lima precisou anunciar o adiamento de três eventos.

"Os shows programados para os dias 07, 08 e 09/01 nas cidades de Caldas Novas (GO), Guriri e Guarapari (ES), respectivamente, serão adiados e as novas datas divulgadas em breve", encerra o comunicado do escritório do sertanejo.