Matheus e Kauan realizam show em Fortaleza no dia 15 de outubro

Os fãs da dupla sertaneja Matheus e Kauan podem marcar na agenda a data de um novo show na capital cearense. Os interesados já podem solicitar previamente os ingressos, em um cadastro exclusivo na página oficial de evento.

O show marca o retorno dos irmãos goianos a Fortaleza, após mais de três anos sem apresentações na capital cearense — efeito da pandemia do coronavírus.

Atualmente, a dupla canta nos shows singles do álbum "Se Melhorar Estraga", como "Gatilho" (59,3 milhões de streams no Spotify) e "Imagina a Sentada" (75,2 milhões de streams), além dos maiores sucessos dos mais de 10 anos de carreira. "Basiquinho".

Destaque nas plataformas de música

Donos de grandes hits, Matheus e Kauan seguem se destacando nas principais plataformas de streams. O single "Gatilho" alcançou o 25º lugar no Top 50 do Spotify, plataforma com mais de 7,65 milhões de ouvintes mensais.

Os sertanejos também bombam no YouTube (10,5 milhões de inscritos) e no Instagram (6,93 milhões de seguidores).

Serviço

Show Matheus Kauan em Fortaleza

Quando: 15 de outubro

Local: divulgação em breve

Ingressos: Cadastro para pré-venda exclusiva de ingressos no Efolia