Matheus e Kauan avaliam a concorrência em apps com nomes do Nordeste de forma positiva

A dupla sertaneja Matheus e Kauan acaba de lançar o projeto "Expectativa x Realidade", em todas as plataformas digitais. Gravado em maio, em Goiás, o EP audiovisual conta com a direção de Anselmo Troncoso e produção de Lucas Santos. O repertório leva seis músicas inéditas e participações de Tierry e Zé Vaqueiro.

Inicialmente, o objetivo da dupla era gravar um DVD com 17 faixas em São Paulo, mas por conta da pandemia e para não deixar os fãs sem um novo trabalho, a dupla decidiu gravar algo menor com banda e apenas seis canções inéditas.

Veja trecho de entrevista:



Em entrevista via Zoom, Kauan comentou o atual cenário de disputa musical nos streamings com a aparição de novos artistas do Nordeste. Muitos nomes estão em alta nos apps e ainda não fizeram shows presenciais.

"A galera do Nordeste faz um som bem legal, estamos curtindo bastante. A gente não sabe como vai ser [retomada de eventos]. A gente já sabia como era os shows. Essa galera nova que surgiu vai ter uma nova experiência para eles de consumir o público. É bem diferente o público que está na internet e o público que vai ao show", declarou Kauan.

Assista "Viciado":



Em alta

No novo projeto, Matheus e Kauan contam com a participação do amigo Tierry na faixa “Viciado”, uma composição de Matheus Aleixo e Matheus Marcolino.



Ao lado de Zé Vaqueiro, a dupla apresentou a música “Vagabundo”. Atualmente com mais 8,6 milhões de streams só no Spotify, a canção figura no Top 50 da parada Brasil da plataforma. O vídeo da colaboração também faz sucesso e já foi visto mais de 13,8 milhões de vezes.