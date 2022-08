Xand Avião celebra 20 anos de carreira no Aviões Fantasy com drones e surpresa de dentro do Castelão

Os fãs do cantor Xand Avião podem preparar o coração para ativar as mais diversas memórias afetivas na edição 2022 do Aviões Fantasy. Em entrevista exclusiva à coluna, o forrozeiro deu detalhes dos preparativos para o retorno da festa em setembro, em Fortaleza. Drones e uma máquina do tempo são algumas das interações preparadas para a festa.

"Antes da pandemia, tínhamos pensado o Fantasy com o tema 'espaço sideral'. Iria ter cenário voltado aos planetas, alienígenas, Star Wars, naves, entre outras coisas. Adaptamos e criamos o 'Time Machine' pelo fato dos meus 20 anos de carreira chegarem", revelou Xand Avião.

Veja entrevista com Xand Avião sobre 20 anos de carreira e Aviões Fantasy 2022:

O forrozeiro também explicou que a fantasia deste ano vai chamar bastante atenção, mas não revelou quem é o responsável pelo traje. Na última edição do Aviões Fantasy, o cantor de forró foi fantasiado de Rei dos Mares por conta da temática "Atlântida: A Cidade Perdida".

Xand Avião Cantor Eu vou ter um controle disso. Com a máquina do tempo, o palco vai mudando. Conforme eu vou mudando, os anos vão passando e o repertório também. Os drones vão ser bem espetaculosos. Vai sair uma coisa de dentro do Castelão que eu ainda não posso falar o que é. A gente não tá medindo esforços porque passamos dois anos sem ter Aviões Fantasy.

Evento terá apresentações de grandes nomes do forró e sertanejo

Além do dono da festa, a edição confirmou as apresentações de Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Mari Fernandez, Gustavo Mioto e Felipe Amorim.

A coluna questionou se a "máquina do tempo" irá trazer a antiga parceria de palco de Xand Avião ao Aviões Fantasy, a cantora Solange Almeida. Aos risos, o forrozeiro respondeu: "não sei, não sei". Ele ainda reforçou confirmando ser uma pergunta bastante feita pelos fãs nas redes sociais.

Xand lança feat com MC Pedrinho nesta sexta-feira (5)

O cantor Xand Avião lança nesta sexta-feira (5), o single “Bololô”, em parceria com MC Pedrinho. A canção tem ainda as participações especiais de DG e Batidão Stronda, que é um dos compositores.

Na faixa, o forró de Xand, ganha batidas de funk em uma mistura moderna e empolgante. Dividindo os vocais, a dupla canta sobre não ficar sofrendo em casa após um fim de relacionamento e cair no “bololô” - ou seja - curtir é a melhor forma de sofrer por uma separação.

Gravado no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, a produção conta com uma série de bailarinos dançando e contracenando com os cantores em um cenário festivo e colorido.