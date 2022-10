Matheus e Kauan comentam separação de Simone e Simaria; assista

Em entrevista exclusiva à coluna, a dupla de Matheus e Kauan comentou a separação das irmãs Simone e Simaria. A conversa com os sertanejos foi nos bastidores do evento "Deixa de Onda - Sunset", em Fortaleza, no sábado (15).

As irmãs Simone e Simaria anunciaram a separação da dupla em agosto deste ano. Elas terminaram a dupla após 10 anos de parceria.

Assista comentário os irmãos sertanejos sobre Simone e Simaria:

Matheus ressaltou que os sentimentos ao trabalhar do lado do irmão são mais fortes do que em outros momentos. Ele afirmou torcer pelo retorno de Simone e Simaria como dupla.

"As duas são muito competentes e talentosas. Acho que tem tudo para dá certo, mas quando é irmão acho que tem um carinho diferente. A gente torce muito para que um dia isso tudo se resolva, já tá resolvido na realidade. Mas que elas voltem e a gente possa fazer shows juntos, inclusive", comentou Matheus.

Kauan avaliou que Simone e Simaria precisavam de um tempo para poder por a cabeça no lugar.

Kauan Cantor Acho que tem ciclos que se encerram, às vezes eles voltam também. Acho que as duas precisam dese tempo ai para poder botar a cabeça no lugar, mas a gente torce muito para volta delas. Que eu tenho certeza não vai demorar muito.

Ainda em declaração, Kauan ressaltou que torce pelo sucesso das irmãs mesmo pela opção das duas em carreira solo.