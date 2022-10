Matheus e Kauan revelam novo evento para Fortaleza programado para 2023; saiba primeira atração

A dupla Matheus e Kauan animou fãs de Fortaleza em passagem pela festa "Deixa de Onda - Sunset", no Colosso, realizada no sábado (15). Em bate-papo com a coluna, os irmãos revelaram novidades da carreira. Uma das informações dadas pelos sertanejos é a realização da label "Praiou" na capital cearense, em 2023.

"Os primeiros shows nossos aqui no Nordeste foram em Fortaleza. Estamos programando algumas coisas para 2023. Tem um evento nosso que lançamos que se chama 'Praiou' que tem tudo a ver com Fortaleza. E ano que vem, vamos fazer em Fortaleza", revelou Kauan.

Veja entrevista sobre novo evento:

Em agosto deste ano, a dupla surpreendeu os fãs de São Paulo com a festa "Praiou" no Parque do Ibirapuera. O evento contou com nomes do funk, pagode e da música eletrônica.

Sertanejos investem em novos nomes da música

Ao mesmo tempo, os irmãos engataram no mercado musical como empresários. Eles estão gerindo a carreira de Felipe e Rodrigo. A nova dupla alcançou o Top 20 no Chart Viral do Spotify do "Média Boa".

"Estamos com novos artistas que fazem parte do nosso casting. Inclusive, somos empresários de uma dupla que se chama Felipe e Rodrigo, que logo vão tá no Nordeste também. Eles lançaram uma música estão no top 100 do Spotify. No ano que vem, no 'Praiou', eles vão tá junto com a gente aqui também", ressaltou Matheus.