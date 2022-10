Luiz Carlos, voz do Raça Negra, fala sobre aposentadoria e paixão pelo Ceará; assista

Luiz Carlos, vocalista da banda Raça Negra, completou 65 anos em 2022 e segue sendo aplaudido por grandes públicos. Neste fim de semana, o paulista participou do "Baú da Taty Girl", durante show na Arena Castelão, em Fortaleza.

Em conversa com à coluna, o pagodeiro falou sobre a paixão pelo Ceará, a parceria com a produtora de Wesley Safadão e também respondeu questionamento sobre aposentadoria.

Assista entrevista com Luiz Carlos:

"Para minha carreira, o Ceará significa quase tudo. Tanto que morei no Ceará durante 11 anos. Então, me considero um cidadão cearense. A gente veio para cá pensando que ia dar uma parada, uma descansada, acabou que embalou a carreira de vez. Acabou que ficamos aqui de vez, rodando Norte e Nordeste. Significa um novo público. A partir daqui, tivemos mais contato físico com o público", explicou Luiz Carlos.

Luiz Carlos comenta possibilidade de aposentadoria

Durante bate-papo, o cantor foi questionado sobre a possibilidade de se aposentar — visto a longa carreira na música. Em tom de humor, Luiz Carlos respondeu: "Já rapaz, sou louco para parar. Mas quem disse que eu consigo? Nada".

Na conversa, o cantor também falou sobre a parceria com a empresa do cantor Wesley Safadão. "Sempre, quando precisamos um do outro, estamos à disposição para realizar eventos em conjunto".

A Camarote, empresa do cantor Wesley Safadão, é responsável pela carreira de Taty Girl, Eric Land, Taty Girl, Murilo Huff, Walkyria Santos, Rogerinho, Aldair Playboy, Calcinha Preta, Marcynho Sensação e Limão com Mel.