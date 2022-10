Joelma canta com a filha e exibe looks históricos durante show no 'Baú da Taty Girl', em Fortaleza

Uma das apresentações mais dançantes do "Baú da Taty Girl", na noite deste sábado (8), foi o da cantora Joelma. Na Arena Castelão, ela apresentou o show da turnê "Isso é Calypso".

Com grande grupo de dançarinos, Joelma se apresentou no palco do evento com repertório de diferentes anos do antigo grupo. Durante o show, ela trocou de figurinos algumas vezes e até usou o penteado do início da carreira.

Em um dos momentos do show, de conversa com os fãs, ela agradeceu o carinho do público nordestino.

Yasmin Mendes, filha de Joelma, canta em evento

Em uma das passagens de blocos, Joelma convidou a filha Yasmin Mendes, 18, fruto do relacionamento com Ximbinha, para cantar em evento. Ela cantou até em inglês, a canção "Take My Breath Away".