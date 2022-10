Taty Girl usa baú gigante, recebe recém-casados e grava clipe durante projeto em Fortaleza

A cantora Taty Girl surpreendeu o público presente em evento na Arena Castelão, com o projeto "Baú", na noite de sábado (8). Em apresentação, a cearense saiu de um grande baú cenográfico.

A festa contou com live de quase nove horas de duração transmitida pelo Youtube. No início da apresentação da forrozeira, um grande show de fogos acompanhou projeções em telão. Em seguida, um grupo de dançarinos acompanhou todo o show.

Hits como "Faltou Coragem", "Rubi" e "Mel" fizeram o público e a própria cantora se emocionarem. "Eu nunca fico nervosa com nada, mas quando vejo carinho, quando vejo um amor, quando escuto essas vozes, eu fico desse jeito", declarou a forrozeira derramando lágrimas.

A festa contou ainda com shows de Raphael Alencar, namorado de Taty Girl, a cantor Joelma e a o grupo Raça Negra.

Do casamento para show de Taty Girl

Durante show, Taty Girl chamou um casal de noivos identificados por Marcílio e Bianca.

Após o casamento, o casal realizou festa e, em seguida, foi assistir o show de Taty Girl ainda com as roupas usadas no casório.

A cantora brincou sobre os votos do casamento, cantou para o casal dançar e desejou felicidades.