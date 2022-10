Taty Girl promete feats surpresas no evento 'Baú' na Arena Castelão; assista bate-papo

A cantora Taty Girl realiza o projeto "Baú da Taty Girl" na Arena Castelão, neste sábado (8). Em entrevista à coluna É Hit – canal de música do Diário do Nordeste – a forrozeira falou sobre as participações do evento e até revelou que fará feats surpresas com nomes que ainda não foram revelados na grade de programação.

Os portões do evento abrem às 21h. A festa começa com Raphael Alencar, seguido de Joelma e Raça Negra. A forrozeira Taty Girl será a última atração trazendo hits da carreira.

Assista bate-papo sobre o evento "Baú" com Taty Girl:

Além de Fortaleza, o evento da cantora Taty Girl começou a percorrer outras cidades do Brasil. A festa ganhou datas em Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE) e Teresina (PI).

Serviço

Baú da Taty Girl

Local: Arena de Castelão

Horário: A partir de 21h

Ingressos: Pela site de evento Bilhete Certo