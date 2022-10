Festival realiza shows de axé, forró e sertanejo em Fortaleza em dias de jogos da Copa do Mundo

Um novo evento chega em Fortaleza no mês de novembro. Artistas nacionais do axé, forró e sertanejo participam da primeira edição do Ginga Brasil. Nomes da música vão agitar a torcida pelo hexa em mega arena montada no Colosso Fortaleza.

Em coletiva de imprensa, realizada nesta quarta-feira (5), foram revelados os nomes da programação: Matheus Fernandes, Mumuzinho, Di Propósito, Eric Land, Solange Almeida, Dilsinho, Atitude 67, Sorriso Maroto, Rogerinho, Gustavo Mioto, Pedrinho Pegação, Menos É Mais, e uma atração surpresa.

Os shows acontecem de acordo com os jogos do Brasil na Copa. As primeiras apresentações acontecem nos jogos de fase de grupos. Em seguida, os shows seguem nas oitavas de final, quartas de final, semifinal e final

O projeto nasceu em São Paulo e já contou com edições em 2018 e 2019, somando números surpreendentes: foram 17 aberturas, 75 mil pessoas presentes, alcance de 8 milhões nas redes sociais; 250 pessoas trabalhando por dia; 19 marcas patrocinadoras e mais de 22 atrações nacionais.

Evento espalhado pelo Brasil

Neste ano, o evento ganhou dez sedes simultâneas em todo o Brasil, com mais de 100 atrações confirmadas e expectativa de 200 mil pessoas, com um público de 24 mil somente na edição em Fortaleza.



Na coletiva, os diretores do festival destacaram o entusiasmo de trazer um evento dessa magnitude para o Ceará.



“O Ginga é um projeto nacional que temos orgulho de participar e montar uma seleção de atrações incríveis para agitar ainda mais a energia dos torcedores, que também serão presenteados com uma megaestrutura no Colosso”, ressaltou Daniel Meireles.

O evento terá pontos de inclusão para pessoas com deficiência e ações sociais para apoio ao projeto Taça das Favelas.