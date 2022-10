Música de Beyoncé em forró na voz de João Gomes alcança 2 milhões de views no YouTube

O cantor João Gomes cresce no YouTube com os lançamentos do mais recente DVD da carreira, a produção audiovisual "Acredite". Gravado no Marco Zero de Recife (PE), o pernambucano reuniu mais de 100 mil pessoas em evento gratuito. Um dos destaques é o clipe de "Esperando Você", feat com Yara Tchê da banda Desejo de Menina.

A composição forrozeira é uma versão da canção "Disappear" — letra do repertório de "I Am... Sasha Fierce" — da cantora Beyoncé. A produção é o terceiro álbum de estúdio da artista musical estadunidense. Foi lançado em 12 de novembro de 2008 pela Columbia Records e pela Music World Entertainment.

Veja clipe de DVD gravado em Recife:

Em forró, a composição foi intitulada por "Esperando Você". A letra é assinada por Gilmara Lima.

Gilmara Lima Entre, amor, me abraça. Não aguentava mais esperar você voltar. Olhe a sua volta. Tudo está no mesmo lugar e eu aqui

Clipe em alta no YouTube

Nesta terça-feira (11), a canção alcançou 2,3 milhões de visualizações, 99 mil curtidas e 3.218 comentários.

Na produção audiovisual, João Gomes e Yara Tchê, vocalista da banda Desejo de Menina, cantam juntos. Na divisão dos trechos, a composição se transforma em diálogo. Cercado pelos fãs, os dois mostram bom entrosamento em vídeo