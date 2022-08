João Gomes faz show gratuito em Recife para gravação de primeiro DVD

A gravação do primeiro DVD da carreira de João Gomes vai movimentar Recife, em Pernambuco, na noite desta quarta-feira (17). O material será gravado no Marco Zero da cidade e contará com uma estrutura gigantesca: um palco de 30 x 24 metros, com uma passarela de 26 metros, abrigando mais de 800 aparelhos de iluminação.

Para incrementar a apresentação, uma réplica da casa onde o cantor morou, em Serrita, no Sertão de Pernambuco, também estará disponível ao público presente.

Várias ruas do entorno do Marco Zero estarão bloqueadas em um esquema organizado pela Autarquia de Trânsito de Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Conforme publicação do G1, a Capitania dos Portos também informou que embarcações não vão poder ficar na área marítima no entorno do show. Enquanto isso, museus e centros culturais tiveram horários de funcionamento, assim como estabelecimentos comerciais.

Na madrugada de terça-feira (16), João Gomes fez a passagem de som no palco já montado, que levou cerca de 15 dias para ficar pronto. As atrações confirmadas no palco são, até o momento, Fagner, Vitor Fernandes, L7nnon, Vanessa da Matta, Tarcísio do Acordeon e Yara Tchê.

A expectativa é de 80 mil pessoas compareçam à gravação, que tem entrada gratuita. O número é condizente com a repercussão do trabalho do pernambucano, que esteve no posto de cantor mais ouvido do Brasil em 2021.

