Festival 'Só Forró’ reúne artistas e bandas na Arena Castelão neste sábado (20); veja atrações

A 1ª edição do Festival 'Só Forró' irá reunir diversas atrações do gênero em evento no Estacionamento da Arena Castelão na noite do próximo sábado (20).

O espetáculo vai contar com apresentações de artistas consagrados como Márcia Fellipe e Vicente Nery, e bandas que marcaram época como Calcinha Preta, Limão com Mel, Desejo de Menina, Banda Magníficos e Brasas do Forró.

As sete apresentações prometem um repertório de sucessos aos fãs do forró das antigas. Com previsão de mais de 7 horas de festa, os shows serão realizados em dois palcos para garantir o agito sem intervalos entre as atrações.

Além disso, o mapa do evento conta com 4 setores diferentes, sendo 3 deles em formato open bar: Arena (somente ingresso), Frontstage (open bar de cerveja Skol), Lounge Open Bar (com open bar de whisky, vodka, cerveja, água e refrigerante) e Premium Open Bar (com visão privilegiada do palco e open bar de whisky, vodka, gin, cerveja, água e refrigerante).

Venda de ingressos

Ingressos para o evento continuam à venda nos sites Efolia e Bilhete Certo e nas lojas Central do Fortal (Shopping RioMar Papicu), Lojas Zefirelli (Shopping Iguatemi, North Shopping e Shopping Parangaba). Os preços podem sofrer variações de acordo com a disponibilidade de lotes e valor da taxa de serviço das plataformas.

Serviço

Festival 'Só Forró' - Fortaleza

Quando: 20 de agosto (sábado)

Abertura dos portões: 21 horas

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901)

Pontos de venda: Efolia (online), Bilhete Certo (online), Central do Fortal (Shopping RioMar Papicu), Lojas Zefirelli (Shopping Iguatemi, North Shopping e Shopping Parangaba) e Rancho do Poço (Rua Oscar Benevides, 90, Mondubim)

Preço: A partir de 50 reais