Matheus e Kauan apresentam projeto 'Deixe de Onda - Sunset' em Fortaleza, neste sábado (15)

A dupla sertaneja Matheus e Kauan apresenta, neste sábado (15), o projeto 'Deixe de Onda - Sunset'. Em Fortaleza, os irmãos se apresentam no Colosso, a partir das 16h.

Além da dupla, o evento conta com os shows de Raí Saia Rodada, Sousete e Pedro Cavalcante.

As vendas gerais estão sendo realizadas através do site Efolia ou nas unidades da OROLaser, localizadas no Reserva Open Mall, North Shopping e Meireles.

Boa fase na música

Matheus e Kauan, donos de grandes hits, se destacaram no último mês com “Gatilho” e “Basiquinho”.

"É sempre muito gratificante acompanhar o destaque que nossas músicas estão alcançando. O artista faz música para o povo, para os fãs e todo esse destaque, quer dizer que estamos no caminho certo” celebra Matheus.

Já Kauan destaca o sucesso de diferentes projetos da dupla. “Estamos vivendo uma fase muito especial na nossa carreira. Nossas músicas estão atingindo o público do Brasil inteiro, fizemos recentemente nosso primeiro evento Praiou, no Parque do Ibirapuera que foi um grade sucesso e, claro, já estamos planejando os próximos passos e lançamentos. Vem muita coisa boa por aí”.