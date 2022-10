João Gomes realiza sonho e compra casa para mãe; assista

O cantor João Gomes chamou atenção dos fãs nas redes sociais, na noite de quarta-feira (13). O pernambucano fez uma trolagem com a própria para mãe antes de revelar a compra de uma casa. A família do forrozeiro é natural de Serrita (PE).

Em vídeo publicado no Instagram, um amigo de João Gomes leva Jordânia Gomes para casa de carro. Durante o trajeto, ele conta que o cantor fez uma farra grande sendo expulso do apartamento em que morava. A mãe do cantor até chora pelo ocorrido. Ao chegar no novo endereço, ela descobre a casa comprada pelo filho.

Assista:

Ao entrar na nova casa, a mãe do cantor chorou emocionada. Na residência, diferentes fotos e artes com o rosto do filho foram dispostas. João Gomes ainda aparece em vídeo falando sobre o presente. Por fim, Jordânia Gomes comemora a conquista com champanhe.

Turnê nos Estados Unidos

Neste domingo (12), o cantor João Gomes chegou nos Estados Unidos para realizar a primeira turnê internacional da carreira.



> Siga o É Hit no Instagram

O forrozeiro registou alguns momentos com amigos nos Parques temáticas da Universal Studios.