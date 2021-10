João Gomes chora ao visitar Instituto Federal do Sertão Pernambucano; assista

O cantor João Gomes ganhou uma homenagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), em Petrolina (PE). Em um pequeno documentário, o pernambucano visita às salas de aula e até o dormitório onde viveu com amigos. Emocionado, ele chorou durante gravações.

Nome em alta da música, João Gomes, 19, é natural de Serrita (PE). Em 2019, o pernambucano ingressou no curso técnico integrado em Agropecuária. "Eu queria estudar em uma escola que fosse minha cara e aqui era Zona Rural", conta o forrozeiro em vídeo.

Assista:

João Gomes Cantor Eu tenho muitas saudades dos amigos e dessa energia que... do calor que essa galera me passava. Tipo, via eu cantando solto e ficava: "Rapaz, você tem que gravar um CD".

Ao caminhar em direção do dormitório da Instituição, João Gomes não conseguiu segurar a emoção e chorou. Ele residiu no Campus entre o ano letivo de 2019 até março de 2020, quando as atividades foram suspensas em virtude da pandemia do coronavírus.

Objetos com tênis e fotos com amigos ainda estavam no quarto que João Gomes vivia. "Toda noite eu me deitava muito feliz de tá aqui. Feliz de tá estudando, de tá correndo atrás de alguma coisa. Assim como eu tô hoje", declarou João Gomes em produção audiovisual.

inter@

A produção, disponível no YouTube, conta com legenda e tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), em cinco minutos de duração.

ESCUTE O PODCAST COM JOÃO LIMA NETO: