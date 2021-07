João Gomes revela sonho realizado, lançamento de DVD e permanência em Pernambuco

Nome em ascensão no forró, por meio do piseiro, o pernambucano João Gomes cresce nos principais aplicativos de streaming. Em entrevista exclusiva à coluna, o forrozeiro falou sobre o lançamento do primeiro DVD da carreira, sonhos realizados pelo trabalho musical e o desejo de permanecer em Serrita (PE).

Aos 18 anos, o pernambucano possui grande ligação aos pais. Como primeiro desejo realizado com o retorno financeiro musical, João Gomes conta que logo pensou nos mais próximos para ajudar.

Veja entrevista completa:

"Eu falei: 'mãe, como é o pix para senhora fazer uma feira ali?'. A mesma coisa com minha avó. Ela disse que não queria. Eu disse: 'mas homem, nós sofremos a vida toda para chegar numa hora dessa você tá com orgulho?'", revelou João Gomes.

Na sexta-feira (9), o forrozeiro lançará o primeiro DVD da carreira: "João Gomes - Ao vivo em Fortaleza". Inicialmente, serão divulgadas cinco músicas. O produto audiovisual contou com participação de nomes como Tarcísio do Acordeon.

Paixão por Pernambuco

Natural de Serrita (PE), João Gomes leva uma vida simples. Atualmente, ele reside em Petrolina (PE). Na rotina, divide o tempo em ensaios, montar cavalo e tomar um caldo com pastel perto de onde mora.

Mesmo com a carreira mostrando novos territórios para viver, ele diz não pensar em deixar a terra natal. "Acho que é mais fácil eu voltar para Serrita, onde não tem tanto recurso", destacou João Gomes.

João Gomes Cantor Quer elogiar alguém? chame de baião

Voz grave

Dono de uma voz única no forró, João Gomes conta que a mudança chegou na adolescência. "Na puberdade começou a ficar esquisita", brincou. Ao mesmo tempo, o forrozeiro conta que as toadas dos vaqueiros também levam o timbre a ficar mais forte.

Nas redes sociais, a voz do forrozeiro já atraiu mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ainda tímido para entrevistas, João Gomes diz aceitar qualquer tipo de comentário, pois ainda tem muito para aprender. "Eu não ligo para comentários negativos. Vou cantando, sei que tenho de apreender e é isso".

A mesma voz que canta forró também ecoa as letras do cearense Belchior. João Gomes diz ser apaixonado pela obra do cearense e até já gravou vídeos cantando o repertório do cantor.

Escute o podcast É Hit, com João Lima Neto:

