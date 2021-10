João Gomes faz surpresa para Ivete Sangalo vestido de mandacaru no 'Domingão'

O pernambucano João Gomes surpreendeu a cantora Ivete Sangalo no "Domingão do Huck". neste domingo (10). Vestido com uma fantasia de mandacaru, ele participou do quadro "Goleiro Mascarado" — apresentado por Luciano Huck ao vivo.

Na participação, Ivete Sangalo precisou adivinhar quem seria a pessoa fantasiada de mandacaru. Os expectadores do programa também participaram do quadro dando palpites em pistas dados pelo apresentador.

João Gomes Cantor "Difícil uma coisa que chame tanta atenção. Na hora que você, nos seus 19 anos, abre a boca para cantar... a gente para pra prestar atenção. Muito bonito!"

Após os palpites, Luciano Huck revelou a identidade do cantor fantasiado. Aos pulos, o cantor pernambucano abraçou Ivete Sangalo.

Luciano Huck viu João Gomes chorando por Ivete

Legenda: Ivete Sangalo e João Gomes abraçados em feat Foto: Reprodução/TV Globo

O apresentador Luciano Huck tomou a decisão de levar João Gomes no palco do "Domingão" após ver o cantor chorando ao assistir Ivete Sangalo cantar "Meu Pedaço de Pecado" no programa "Música Boa", canção assinada pelo forrozeiro.

Para deixar o encontro ainda mais marcante no "Domingão", João Gomes e Ivete Sangalo cantaram juntos "Meu Pedaço de Pecado".

"Tem uma voz linda e forte. Tem que ser mesmo abraçados por todos", declarou a cantora baiana para Luciano Huck.

O programa terminou ao som de "Xote das Meninas" de Luiz Gonzaga, nas vozes de João Gomes e Ivete Sangalo.