O pernambucano João Gomes mostra apreço pelo forró desde pequenininho. Ele cresceu em Serrita (PE) e teve parte da adolescência em Petrolina (PE). Em festas juninas e em aniversários, o chapéu de palha e a dança marcaram a vida do cantor.

No dia das crianças, o É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — revela fotos da infância do forrozeiro, ao lado de amigos e familiares.

Veja imagens:

Legenda: João Gomes de palhacinho Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: "Joãozinho" Gomes na infância Foto: Arquivo pessoal

Legenda: João Gomes participando de quadrilha junina escolar Foto: Arquivo pessoal

Legenda: João Gomes vestido com traje junino Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: João Gomes dançando forró Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Desde pequeno, João Gomes aparece com sorriso largo em fotos Foto: Arquivo pessoal