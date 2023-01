Matheus e Kauan gravam EP com feats de Mari Fernandez, Simone e Wesley Safadão em Fortaleza

Os cantores Matheus e Kauan escolheram Fortaleza para gravar a mais nova produção audiovisual da carreira. O projeto "Basiquinho 2", filmado na noite dessa terça-feira (10), contou com feats de Mari Fernandez, Simone, Xand Avião e Wesley Safadão.

Conforme a organização, duas mil pessoas participaram da festa no espaço de eventos do Colosso.

Legenda: Wesley Safadão também fez feat com os irmãos sertanejos Foto: Reprodução/Instagram

Repertório atualizado

A produção audiovisual conta com canções inéditas. “São oito músicas inéditas, quatro minhas e de outros parceiros. Eu quis fazer parte do projeto bem de perto”, ressaltou Matheus.

Os sertanejos gravaram as canções “Privacidade”, “Trégua”, “Só Toca quem Sabe”,“Bom Sinal”, “Não Vitalício”, “Meia Volta”, “Muvuca” e “De 0 a 10”.

Matheus ainda destacou a importância de Fortaleza na carreira dele e do irmão.

“É a primeira vez que estamos gravando na capital cearense, e foi uma das primeiras cidades onde fizemos show no Nordeste e que abriu as portas pra gente, há oito anos, inclusive em um show do Wesley, que agora participa do DVD", ressaltou Matheus.