Artista que teve somente os pais de plateia em show canta com Zé Neto e Cristiano na Paraíba

O cantor sertanejo Vaqueiro Milcemar, que viralizou ao divulgar que somente seu pai e sua mãe compareceram ao seu show no Réveillon, foi convidado pela dupla Zé Neto e Cristiano para uma apresentação e cantou com eles no palco. O momento ocorreu na última sexta-feira (6) em Cabedelo, na Paraíba.

Os cantores compartilharam os registros nas redes sociais, e Milcemar 'agradeceu em post no Instagram: "Quero expressar minha gratidão a essa dupla de um coração gigante e de humildade incrível".

Dupla sertaneja convidou cantor para show; assista:

"O que estou vivendo é gratificante. Um turbilhão de sentimentos que não cabem no meu peito. Agradeço a Deus e a todos vocês por proporcionarem esse momento. Que Deus abençoe abundantemente", desabafou o Vaqueiro Milcemar.

Show vazio

Vaqueiro Milcemar realizou o sonho de carreira de se apresentar em Jericó (PB), na noite de Ano Novo, mas foi surpreendido pela falta de público.

Na plateia, prestigiavam o show apenas seu pai e sua mãe. Mesmo assim, Milcemar cantou e agradeceu à presença dos que estimulam seu talento desde a infância. Ao portal IG, o sertanejo disse acreditar que a chuva inesperada naquela noite foi o que "espantou" o público.