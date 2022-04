Arthur Aguiar diz que não deve manter amizade com Pedro Scooby fora do BBB 22

O ator Arthur Aguiar revelou informações sobre com quem deve manter amizade fora do Big Brother Brasil (BBB) 22. Em entrevista ao portal O Fuxico, publicada nesta quarta-feira (27), o vencedor do reality deixou ainda evidente mágoas dos ex-BBBs Douglas Silva e Pedro Scooby.

“O PA, com certeza, o Tiago, o Eli é um cara que eu gosto muito, a gente acabou se aproximando. Conheci pouco a Nayara, mas gostava de trocar ideia com ela. O DG também, apesar de ter me decepcionado, a gente já conversou e acho que ficou para trás isso, mas não sei se vai ser recíproco. O Pedro também, acho que não vai rolar aqui fora, mas foi um cara que me ensinou bastante coisa, aprendi muito com ele”, comentou o carioca.

Durante o programa, Arthur Aguiar foi um dos participantes com grandes desafetos dentro do BBB 22. No início se aproximou de Jade Picon e Tiago Abravanel, mas logo a influenciadora virou rival e o cantor desistiu do jogo, o deixando sem alianças fortes na casa.

“Não foi uma trajetória fácil. Saí bem desgastado emocionalmente. É difícil de acreditar porque era algo muito improvável. Em nenhum momento imaginei que isso poderia ser possível. Ainda vai demorar ainda alguns dias para conseguir entender que isso é de verdade e conseguir descrever todos os sentimentos que estão aqui dentro de mim”, afirmou Arthur Aguiar.