Cintia Dicker posta foto com Scooby e PA: 'Eu, meu marido e o marido dele'

A modelo Cintia Dicker postou foto abraçada com o marido Pedro Scooby e Paulo André, o PA, recém-saído do BBB 22 após terminar em 2º lugar. "Eu, meu marido e o marido dele", brincou a influenciadora nesta quarta-feira (27) no Instagram.

Scooby terminou o reality show em 5º lugar, eliminado antes de Eliezer, na quinta-feira passada. O surfista e PA criaram um forte vínculo de amizade no programa.

No Instagram, Scooby postou um vídeo de seu reencontro com PA e Douglas Silva. Já nesta quarta, o atleta e PA postaram uma selfie: "Amo muito".

Legenda: Trio se encontrou nesta quarta-feira (27) Foto: Reprodução

Arthur cortado de foto

Também nesta quarta, uma foto polêmica postada por Cíntia Dicker no stories chamou atenção. Ela publicou uma imagem de Douglas, PA e Scooby abraçados durante um dos almoços do anjo no BBB 22. O problema é que ela cortou da foto Arthur Aguiar, campeão da edição.

Legenda: Cíntia cortou Arthur de uma foto dos amigos Foto: Reprodução

Na legenda, a modelo falou que amava o trio. Nas redes sociais, internautas comentaram a "torta de climão" após o registro modificado.