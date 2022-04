P.A comemora 2ª colocação no BBB 22, faz planos de carreira e fala sobre possível namoro com Jade

O corredor Paulo André é só sorrisos com a segunda colocação no BBB 22, encerrado na noite de terça-feira (26) e com Arthur Aguiar como campeão. Com o semblante de cansaço, já que dormiu poucas horas até esta quarta-feira (27), ele concedeu coletiva para falar sobre o programa e não perdeu a oportunidade de comentar sobre os próximos passos na carreira.

"Estou muito feliz que saí da casa e já tive um retorno positivo, só que eu não consegui absorver tudo ainda e vou sentar com minha equipe para resolver isso. Ser atleta no mundo todo é muito difícil e no Brasil ainda mais, até mesmo no atletismo porque a gente batalha muito para ser reconhecido", esclareceu ele.

O assunto veio à tona em meio aos questionamos sobre a visibilidade de P.A, como era chamado na casa do reality, considerado um dos homens mais bonitos da edição. Fora do jogo, o atleta foi cobiçado por diversas celebridades e revelou, durante a entrevista, que já recebeu propostas diversas, incluindo a possibilidade de ser modelo.

"Não posso esquecer o que me levou até o BBB, que foi o atletismo, o fato de eu ter me destacado no esporte. É o que eu amo fazer, de verdade. Mas eu tenho a vontade de fazer outras coisas também, ao mesmo tempo que eu quero realizar meu sonho como atleta", pontuou. Além disso, Paulo André reforçou que não seria inteligente fechar nenhum tipo de portas nesse momento, ressaltando como ainda é jovem para tal.

Vice-campeão

Enquanto isso, sobre a torcida que ganhou na reta final do programa, P.A é honesto: não entende, nem de longe, como alcançou esse patamar. "Ainda tenho que ver tudo agora, porque percebo tudo como muito natural ali dentro", afirmou, com um sorriso mais tímido no rosto.

Legenda: Com sorriso contido, P.A falou sobre o jogo poucas horas após deixar o programa Foto: reprodução

"Essa virada de chave dentro do programa só aconteceu. Eu pensava que tinha que jogar, mas muitas vezes eu não conseguia fazer isso, não dava para ser assim. Tudo que eu fazia era algo mais espontâneo. Quero poder responder essa pergunta com mais clareza quando eu conseguir ver tudo. Então digo que eu entendia pouco de BBB, eu via o Arthur e eu ficava prestando atenção. Fui entrando com naturalidade e foi dando certo, eu acho, né?", questionou aos risos.

Romance com Jade Picon

Um dos pontos altos de Paulo André no BBB 22, o romance com a influenciadora Jade Picon não podia ficar de fora da pauta de perguntas da imprensa. Durante a coletiva, o jovem foi questionado sobre o andamento de um relacionamento mais sério fora da "casa mais vigiada do Brasil", mas desconversou do assunto envergonhado, sem saber o que ainda pode acontecer.

"Nem sabia que tinha repercutido tanto. A gente era o casal que tinha menos intensidade ali, nem éramos vistos como um casal mais forte lá dentro. Mas assim, eu estou "amarradão", a Jade é muito maneira, mas tá tudo muito fresco ainda, ainda não consegui absorver tudo, tenho que organizar na minha cabeça para poder pensar em outras coisas", disse.

Legenda: Jade e P.A formam casal no BBB 22 Foto: reprodução/Gshow

Ainda assim, logo após ser questionado se preferia Jade ou Anitta, por exemplo, o ex-brother lembrou da conexão criada com a ex-sister do BBB 22. "A Jade é uma pessoa muito maneira, como já disse, e a gente de fato não combinou nada sobre namoro, mas não posso afirmar nada, nem que sim nem que não sobre porque não conversamos ainda", reforçou.

Os fãs de Jadré, no entanto, podem criar esperanças, já que o corredor deixou claro que existe certo interesse. "Não sei como ela está aqui fora, vai que ela está com outra pessoa, mas tem o interesse sim, de alguma forma", finalizou sobre a questão.