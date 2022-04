Jade Picon declara saudade de Paulo André e avisa: 'Daqui a pouco a gente se encontra'

O atleta Paulo André ganhou um discurso emocionado de Jade Picon em participação do programa "Bate-papo BBB", após o fim do reality, na madruga de quarta-feira (27).

"Estou morrendo de saudade você. Fica bem, daqui a pouco a gente se encontra, está todo mundo aqui te esperando. Beijos, da Deja", disse Jade Picon.

PA ainda falou sobre como era a relação dele com Jade dentro do reality.

"Vou explanar mesmo. [Ela] não parava de me olhar (...) Ficava me olhando mesmo e eu sou assim, sou muito devagar mesmo, quando a pessoa não dá a senha, eu não vou acessar", confessou o velocista, que completou: "Me identifiquei bastante com ela".