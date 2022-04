Rodrigo Mussi receberá alta esta semana e fará reabilitação intensiva, diz boletim médico

O ex-BBB 22 Rodrigo Mussi deve ter alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde está internado desde o grave acidente que sofreu no fim de março, e será transferido a um local para fazer reabilitação intensiva. A informação foi dada por um novo boletim médico publicado nas redes sociais.

Segundo a publicação, Rodrigo já fez sessão de fisioterapia, se alimentou bem e segue melhorando, "cada vez menos confuso e mais lúcido".

No último dia 17 de abril, ele foi extubado e começou a falar, também ficando em pé. A família do gerente comercial tem usado as redes sociais para informar os detalhes sobre o estado de saúde.

Tratamento na UTI

Após o acidente em março, Rodrigo teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pelos socorristas, que o atenderam ainda no carro em meio à marginal Pinheiros. Em seguida, ele foi internado no Hospital das Clínicas.

No tratamento, ele passou por uma cirurgia para monitoramento da pressão intracraniana, logo após ser diagnosticado com um sangramento dentro do crânio.

Por conta de uma lesão exposta, o ex-BBB também passou por cirurgia para estabilizar a perna e facilitar a portabilidade na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).