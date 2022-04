Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, afirma não se importar com torcida contra: 'ninguém é unanimidade'

Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar não deve se importar nem um pouco com a torcida que se formou contra ele durante a exibição do programa. Se para 68,96% dos espectadores que votaram na final ele foi o merecedor do prêmio, é nisso que ele irá focar. "São pessoas que me deram a mão, me observaram, são com elas que vou me importar. Foram elas que torceram verdadeiramente por mim", respondeu durante coletiva na manhã desta quarta-feira (27), poucas horas após deixar o confinamento da "casa mais vigiada do Brasil".

Em uma rodada de perguntas sobre jogo, repercussão e carreira daqui para frente, o ator e cantor deixou bem claro que sabe do lado desfavorável da exposição no BBB, algo evidente nas redes sociais, mas não deve deixar essa questão tomar a cabeça atualmente.

"Se eu ouvisse essa pergunta anos atrás, me incomodaria muito e eu ia focar nisso. Só que graças a Deus eu não sou mais assim e eu quero me importar com as pessoas que torceram por mim. É nisso que vou focar, se tem essas pessoas que me deram a mão, é nisso que vou me importar. As pessoas que se posicionaram contra, elas tem esse direito. Ninguém é unanimidade, então desde que não seja algo pesado, não resvale na minha filha, na minha mulher, está tudo bem", pontuou.

Exatamente por isso, ele diz até não entender completamente porque virou o favorito do público ao prêmio do programa. Questionado sobre o motivo pelo qual levou o R$ 1,5 milhão, Arthur continua sem saber explicar, talvez porque ainda não teve acesso à edição ou por não entender completamente como construiu a própria narrativa no programa.

"Já falei até em algumas entrevistas. Não sei o que fez com que o público me abraçasse, me acolhesse. Acho que o fato de que ter ficado muito tempo na casa contribuiu para que as pessoas me conhecessem ou talvez o fato de o meu jogo ser limpo, transparente, de ter a minha vontade de jogar. A minha esposa, claro, também foi essencial nessa trajetória. Ninguém vai explicar exatamente, mas acho que foi um conjunto de coisas que aconteceram que me deram essa oportunidade de permanecer", opinou.

Personalidades no programa

Diante disso, ele diz conseguir até separar dois caminhos dentro do BBB, um no qual acha ter sido mais leve e outro em que deixou o desgaste tomar conta do dia a dia. Após diversos Jogos da Discórdia, Arthur conta que sentiu diversos gatilhos acionados em tantas discussões, o que o fez acessar um lugar diferente de personalidade.

Legenda: Arthur falou sobre a trajetória no programa e explicou detalhes sobre o jogo no BBB 22 Foto: reprodução

"Comecei a dormir mais, fui ficando mais chato, fui entrando num buraco em que eu não conseguia sair. Essas dinâmicas despertavam coisas difíceis em mim, então ao longo do jogo eu fui ficando muito cansado emocionalmente mesmo", argumentou.

Por conta disso, citou figuras como Tiago Abravanel e Paulo André como uma das mais importantes para que continuasse na disputa. Segundo o artista, foram os dois que o "apoiaram e deram colo", além do jogo ou de qualquer outra competição no reality show.

Hipótese dos robôs

Ainda que já tenha sido consagrado campeão do programa, Arthur não escapou de responder sobre a hipótese de que robôs teriam sido contratados pela equipe dele para passar a sensação de uma torcida grande, além de auxiliado nos números de votação dos paredões. O assunto, inclusive, chegou a ser citado pelo humorista Paulo Vieira durante a edição final de terça-feira (26).

"Eu acho que acabei fazendo algum barulho para até o ex-presidente e possível candidato ter falado sobre mim", pontuou Arthur antes mesmo de explicar como seria o posicionamento em relação ao assunto.

"Não é o primeiro ano que as pessoas falam sobre isso, de o campeão ter tido ajuda para ganhar. Sempre tentam criar uma teoria, até mesmo para desmerecer. Acho que a TV Globo, que é uma empresa gigante, tem algum tipo de mecanismo de defesa em relação a isso, então eu prefiro acreditar que é uma forma de achar um desmerecimento mesmo. Passei por isso o programa todo, é como se eu nunca tivesse méritos", respondeu.

Ao fim, ele disse que seria algo para a própria emissora pontuar, caso houvesse qualquer possibilidade de fraude nas votações. Entretanto, declarou que acreditava na veracidade de cada voto depositado nele na final do programa.