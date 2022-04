Ana Maria Braga mostra melhores momentos de Arthur Aguiar no BBB 22

Arthur Aguiar, vencedor do Big Brother Brasil (BBB) 22, participou do "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (27). Ana Maria Braga mostrou o discurso de Tadeu Schmidt e os melhores momentos do ator dentro da casa.

O ator carioca foi o vencedor do BBB 22 com 68,96% dos votos. O resultado foi anunciado, na noite desta terça-feira (26), pelo apresentador do reality, Tadeu Schmidt, em um discurso marcado por emoção e cuidado nas palavras.

Legenda: Cantor falou da amizade com brothers no reality Foto: Reprodução/TV Globo

Em bate-papo com Ana Maria Braga, o ator falou que ainda tenta entender como ganhou o programa. Ele também agradeceu a força dos fãs.

"Nunca passou na minha cabeça que tivesse essa possibilidade. A ficha não caiu. Ainda vai demorar uns dias para cair. Estou feliz e muito grato com todos que tiveram comigo nesses 100 dias e me fizeram conquistar esse titulo", falou o vencedor do BBB 22.

Rivalidade de Arthur e Jade marcou edição

Ainda no programa, Arthur Aguiar falou da importância de Maíra Cardi na vítória do reality. "A minha esposa que, obviamente, teve participação única e sem ela não teria sido possível".

No "Mais Você", Ana Maria Braga ainda mostrou cenas de rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon. A apresentadora questionou

O cantor carioca falou sobre as ações de Jade contra ele, como o número seguidos de indicações ao paredão.

"Achava muito muito contraditório o discuso dela. Se eu fiz algo que chateou, ela deveria ter falado comigo. A gente dividiu o jogo um com outro", destacou o ator.