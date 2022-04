Power Couple Brasil divulga participantes da 6ª temporada; veja os casais

Com estreia marcada para o próximo dia 2 de maio, a sexta temporada do "Power Couple Brasil" teve os participantes revelados nesta quarta-feira (27), em live que teve contribuição da apresentadora Adriane Galisteu, que retorna ao programa. O reality de casais é composto por influenciadores, artistas, ex-participantes de realities, entre outros.

Veja a lista de participantes do Power Couple Brasil 6

Hadballa e Eliza

Hadson Nery, o Hadballa, é treinador de futebol e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 20, de onde foi eliminado com rejeição de quase 80%. Ele e a esposa, Elizabeth Fagundes, têm um filho de um ano e meio.

Ivy Moraes e Nandinho

Também do BBB 20, Ivy Moraes chega para a 6ª edição do reality de casais com o marido Nandinho Borges, que é influenciador digital, com quem reatou em 2021. Ivy foi uma das participantes mais emblemáticas da sua edição do BBB pelo seu embate com Babu Santana e a amizade com Mari Gonzales.

Recentemente, ela se envolveu em uma polêmica, na qual hackearam o seu Twitter e divulgaram áudios de uma suposta traição. Ivy era acusada de "destruir" o casamento de uma mulher chamada Júlia.

Brenda Paixão e Matheus Sampaio

"Bretheus", como os fãs chamam o casal, vem de outro reality recente. No ano passado, Brenda Paixão e Matheus Sampaio deram o que falar ao participar do "Brincando com Fogo Brasil", da Netflix.

No programa eles foram muito criticados por fazerem a casa perder dinheiro, visto que uma das regras era não trocar beijos, carícias íntimas e nem transar. A dupla assumiu o relacionamento logo após o fim do reality e eles estão morando juntos há mais de um ano.

João Hadad e Luana Andrade

Mais um veterano de reality shows, João Hadad esteve em duas edições do "Dé Férias com Ex", na MTV. Ele vai para o Power Couple 6 com a namorada Luana Andrade.

Aos 25 anos, Hadad, natural do Espírito Santo, é influenciador digital e já acumula quase 500 mil seguidores no Instagram. Luana é paulista e trabalha no mercado publicitário.

Cartolouco e Gabriella Augusto

Participante emblemático de "A Fazenda 12", Lucas Cartolouco chega novamente nos realities da Record ao lado da namorada, Gabriella Augusto, influenciadora de marketing e produtora.

Cartoloco é jornalista e integrava o elenco do SportTV, quando foi demitido no começo da pandemia após fazer uma "briga de álcool em gel" com um colega e também satirizar o "desafio do papel higiênico".

Rogério e Baronesa

Rogério da Silva e Cláudia, a Baronesa, têm uma relação direta com "A Fazenda", também da Record. Eles são pais do funkeiro MC Gui, que chegou até a reta final do programa em 2021. Rogério chegou a se envolver em uma briga gigante com Jojo Todynho, saindo em defesa do filho.

Pe Lanza e Anne Duarte

Ex-vocalista da banda Restart, Pedro Gabriel Lanza Reis, o Pe Lanza, chega ao "Power Couple Brasil 6" com a namorada, Anne Duarte. A dupla assumiu o relacionamento em 2018, apesar de já se conhecerem há mais de 10 anos.

Pe Lanza segue carreira solo como cantor, mesmo após o fim do Restart, em 2015. Ele é um dos jurados do programa "Canta Comigo".

Mussunzinho e Karoline Menezes

Integrante de "A Fazenda 13", Mussunzinho retorna ao mundo dos realities para disputar o Power Couple ao lado da esposa, Karoline Menezes. O ator já esteve em novelas como "Caminho das Índias", "Salve Jorge" e "Malhação Sonhos".

Já a esposa tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais e atua como influenciadora digital. O casal tem um filho, Antônio, que nasceu no ano passado.

Rodrigo Mila e Daiana Araújo

O DJ Rodrigo Mila e a cabeleireira Daiana Araújo foi mais um dos casais anunciados para a competição. O artista roda o Brasil com o projeto "Open Farra", junto aos humoristas Marcelo Zangrandi e Tokinho.

Dinei e Erika Pitorri

Outro ex-Fazenda, Dinei vai para o "Power Couple" com a esposa, Erika Pitorri. Será o quarto reality show do ex-jogador de futebol. Ele esteve nas edições 4 e 9 de "A Fazenda" e na "Ilha Record". Ele e Erika estão juntos desde 2020.

Michele e Bruno

Michele Passa e Bruno Passa, pais da pequena Zahara, chegam para somar no elenco do" Power Couple Brasil 6". Michele é influenciadora digital de lifestyle, comportamento e rotina. Já Bruno é oceanólogo e atua como assessor e relações-públicas.

Nahim e Andreia

O cantor Nahim competirá na nova edição do reality de casais com a esposa, Andreia Andrada. O artista é a voz do hit "Dá coração". No mundo dos realities, Nahim, de 69 anos, já foi do elenco de "A Fazenda 9" e "O Aprendiz - Celebridades".

Adryana e Albert

Adryana Ribeiro, cantora e compositora, é conhecida pelo icônico grupo Adryana e a Rapaziada. Ela não está mais com a banda, mas segue carreira solo, dando seguimento aos hits "Saude Vem" e "Fim de Noite".

Ela vai disputar o Power Couple 6 com o namorado Albert Bressan, que é empresário.

Quando estreia o Power Couple Brasil 6?

O Power Couple Brasil 6 estreia no dia 2 maio na Record TV, às 22h45.