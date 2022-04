Perfil da ex-BBB Ivy é invadido por suposta mulher que expõe áudios de traição

O perfil no Twitter da ex-BBB Ivy Moares, de 29 anos, foi invadido, neste sábado (9), por uma suposta mulher para expor detalhes íntimos de relacionamentos da modelo. A pessoa que hackeou a rede social se apresenta como Julia e diz ser noiva de um homem que teria tido um caso com a modelo.

A modelo e influenciadora digital era noiva do empresário Rogério Fernandes, com quem tem um filho de três anos. O casal se separou em 2020. Segundo a mulher que está por trás do ato, ela também o traiu.

Foto: Reprodução Twitter

No Twitter de Ivy, a invasora também publicou áudios em supostas conversas com amigas sobre esse homem.

Foto: Reprodução

A pessoa insiste em acusá-la pelo fim da relação. "Olha o seu nível, você sabia da minha pessoa, você fala o meu nome o tempo todo! Isso, sou a Júlia, qual Júlia? Ah, você sabe qual, é essa mesma que você diz ser uma trouxa no áudio!".

A pessoa questiona vídeo em que Ivy menciona a relação.

"Tem mais de duas semanas que estou gritando de dor. Você não precisava ter relembrado isso. Você foi longe demais com isso e é por essa razão que eu estou aqui no seu próprio Twitter para contar para todos os seus seguidores a minha história. Sim, aquela que você destruiu, Ivy", postou.

No Instagram, Ivy comunicou aos seguidores que o divórcio dela foi finalizado ontem (9) e "por coincidência" o Twitter dela foi hackeado. Ela informou que as conversas são de quatro anos atrás.