Silvio Santos muda visual e pinta cabelos para retomar gravações no SBT

O apresentador Silvio Santos, de 91 anos, resolveu atualizar o visual para retomar as gravações do 'Programa Silvio Santos', no SBT. Antes de aparecer diante das câmeras, ele pintou os cabelos, dando adeus aos fios brancos.

O registro do momento foi feito por Jassa, cabeleireiro responsável por cuidar dos fios de Silvio há muitos anos. Segundo ele, o apresentador estava buscando uma forma de 'sair mais jovem' do salão.

"Cuidar do cabelo é melhor que operação plástica. Eu sou responsável também porque eu assim, estou um velho de 91 anos de idade, o cabelo está todo branco. Quando chego aqui, saio um jovem", disse Sivio em conversa com Jassa.

Na filmagem, ele aparece sorrindo e com os cabelos já escuros. "Agora, é o Silvio Santos da trupe do Abravanel. É o artista que pertence ao Abravanel", completou.

Em seguida, o apresentador seguiu para o SBT, onde voltou às gravações do programa. Na emissora, ele foi recebido por Otaviano Costa.